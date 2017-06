Bombas, balas y siete heridos en desalojo

Balas, bombas y heridos, fueron los ingredientes de un violento desalojo ocurrido en el caserío Nueva Zona More, colindante con la Panamericana Norte, en donde un fuerte contingente policial de la USE, liderado por el comisario de El Indio, My PNP. Renzo Peña Vergara, desalojó a aproximadamente 100 pobladores. Sin embargo, los afectados denunciaron un exceso de los efectivos policiales, quienes por ingresar a las viviendas para detener a quienes habían participado en el desalojo, arrojaron bombas lacrimógenas afectando a niños y ancianos.

El hecho se registró desde las 11:00 de la mañana de ayer cuando el contingente policial llegó al caserío Nueva Zona More, encontrando la resistencia de la población para dejar lo que consideran un área de expansión del caserío, desconociendo la propiedad que sería de Francisco Huertas More. El saldo del desalojo fue siete personas heridas, entre ellas, Wilmer Ramos More. Asimismo, fueron detenidos y llevados a la comisaría Pedro Inga Sánchez, Calixto More Ramos, Juan Coveñas Sandoval, Segundo Valverde More y Aldia Yovera More. ■