“Christian e Isabel no van a durar mucho”

La rubia Vanessa Jerí fue la madrina de matrimonio simbólico de Karla Tarazona y Christian Domínguez. Por eso dice que le dolió su separación, pero que más le sorprendió la relación actual del “Wachimán” con la bailarina Isabel Acevedo.

Reveló que no es bruja, pero vaticina que la pareja no va a durar tanto. “Soy intuitiva, no les veo futuro, él es bastante calentón”, sostuvo.

Manifestó que Christian debió viajar solo a Europa para reflexionar sobre todo lo que está haciendo.

‘BUNKER’

Vanessa es novia del representante de Jefferson Farfán y con esa autoridad manifestó que el jugador no ha puesto un sol en la discoteca “Bunker” que se inaugura este domingo en Barranco.

“Él no es parte de esa empresa”, acotó la exmodelo. ■