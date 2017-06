Niega que Fiscalía lo investigue por secuestro

Wilson Joel Benavente Palacios, quien se encuentra en calidad de citado ante el Ministerio Público por el caso del cambista desaparecido, Erick Girón Neyra, negó rotundamente que la fiscalía lo esté investigando por el delito de secuestro y hurto agravado. Asimismo, indicó que lo señalado por la Policía días atrás es totalmente falso ya que nunca habría apagado su celular y por ahora sigue viviendo en su domicilio en el que reside con su esposa y sus menores hijos. “Me encuentro en calidad de citado y nunca me han declarado que me están buscando por haber participado de un secuestro y de hurto agravado, la razón por la que no me presenté ante la fiscalía fue porque en esa fecha se encontraba lloviendo, pero sí he colaborado con la justicia”, señaló Benavente, mediante carta enviada al diario. ■