No solo un día

Y mientras muchas mujeres recibían una rosa, un obsequio, un agasajo, un saludo, o simplemente una palabra de aliento en su día, Doña Hortelia, ama de casa, y domiciliada en el sector 7 de San Sebastián, era golpeada salvajemente por su conviviente, solo porque no quiso hacerle el desayuno.

La víctima, quien afortunadamente logró evitar mayores daños físicos por parte del energúmeno, recibió un golpe a la altura de la cabeza con una comba y tuvo que ser conducida inmediatamente al hospital donde se le dio las atenciones necesarias para poder superar dicha agresión.

Es lamentable que, a pesar de que grupos de mujeres, organizaciones, instituciones gubernamentales y los mismos medios periodísticos -en algunas ocasiones – apoyan con campañas o notas dedicadas a revalorar y destacar el rol de la mujer, su superación y otros temas,- traten de impulsar el carro hacia la consecución de una sociedad menos violenta sobre todo contra la mujer, sigamos siendo testigos de hechos como estos, donde las heridas no son necesariamente las físicas, sino las emocionales y espirituales, pues la mujer golpeada, agredida, menospreciada y maltratada sicológicamente tendrá secuelas en su propia autoestima que en algunos casos las marcan de por vida.

No fue el mejor de los días para ella, no fue un buen día para las líderesas de estas luchas, no fue lo que esperaba ninguna mujer que se sienta unida a esta causa, la de acabar con la violencia y el machismo. La de empoderar a las mujeres para que tomen con valor y coraje las riendas de su vida.